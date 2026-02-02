Questa mattina un palo della pubblica illuminazione è crollato in viale Ofanto, vicino a via Gioberti, a Foggia. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma il traffico ha subito qualche rallentamento mentre i tecnici intervenivano per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la situazione.

E' successo questa mattina, all'incrocio con via Gioberti. Sul posto, stanno operando vigili del fuoco e polizia locale Un palo della pubblica illuminazione è crollato al suolo in viale Ofanto, altezza via Gioberti, a Foggia. Il fatto è successo nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio: dalle prime informazioni raccolte, crollando al suolo il palo non avrebbe causato danni a cose o persone ma avrebbe interdetto il passaggio di auto da un condominio della zona. Sul posto, stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e la polizia locale per gestire viabilità e operazioni di rimozione del palo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Viale Ofanto

Questa mattina a Messina, una forte raffica di vento ha fatto crollare un palo dell’illuminazione pubblica in Piazza Unione Europea, davanti al Municipio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Viale Ofanto

Argomenti discussi: Palo della pubblica illuminazione crolla in viale Ofanto - FoggiaToday; Recco, rimosso un palo dell’illuminazione pubblica pericolante in via Cavour; Paura a Messina: il vento abbatte un palo della luce in Piazza Unione Europea; Incidente a Poggio San Vittorino, camion urta pali della luce.

Messina: Piazza Unione Europea, crolla grosso palo pubblica illuminazioneProbabilmente è stato buttato giù dalle forti raffiche di vento uno dei due grossi pali centrali della pubblica illuminazione che ... 98zero.com

PAURA Quartiere Ferrovia al buio: la sera decine di pali spentiLa nostra segnalazione sulla scarsa illuminazione pubblica in via Trento ha suscitato moltissimo sdegno. E purtroppo lo comprendiamo: perché nelle ultime ore ci sono arrivate tantissime fotografie, ... statoquotidiano.it

SEMPLIFICAZIONI AL PALO | Nella Pubblica amministrazione procedure a rilento con enormi differenze da regione a regione. A Reggio Calabria ci vogliono 3 anni per chiudere una disputa tra imprese. Il focus della Cgia di Mestre - facebook.com facebook