Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile, la capolista Matelica affronta l’Umbertide. La partita è programmata per oggi, con inizio alle 18, e vede le due squadre sfidarsi sul campo. La partita è una delle ultime del programma di questa giornata e si svolge in un momento cruciale della stagione.

Nell’ottava giornata di ritorno la leader Halley Thunder gioca oggi contro l’ Umbertide, inizio alle 18.30 alla Palestra della libertà di Matelica. Le ragazze di coach Alberto Matassini hanno 32 punti in classifica (+4 sulla seconda, l’Alpo Villafranca) e vengono da 9 successi di fila tra Coppa Italia e campionato. Sono imbattute in questo avvio di 2026. Umbertide invece si trova al quarto posto (11 vittorie e 8 sconfitte) e viene dal successo sul fanalino di coda Treviso (94-58) che ha interrotto un periodo negativo caratterizzato da tre sconfitte consecutive. Allenata dal tecnico di lungo corso Michele Staccini, la formazione umbra ha nell’esterna Giulia Sorrentino la giocatrice con i numeri in maggior evidenza (15,5 punti), ma stanno facendo bene anche Beatrice Baldi e Agnese Gianangeli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A2 femminile. C’è l’ostacolo Umbertide per la capolista Matelica

Basket femminile A2. La capolista Matelica in Sicilia. C’è da superare l’ostacolo RagusaA sette giornate dal termine della regular season, la Halley Thunder guida il girone B del campionato di A2 con due punti di vantaggio sull’Alpo...

Arriva la capolista dell’A2. Matelica, caccia alla vettaIeri mattina Denis Cingolani, sindaco di Matelica, ha ricevuto in Comune le ragazze della Halley Thunder, fresche vincitrici della Coppa Italia di A2...

Una selezione di notizie su Umbertide.

Temi più discussi: Basket, il weekend perfetto delle squadre sarde in A2 Femminile - L'Unione Sarda.it; Scheda squadra Atletico Foligno; Volley femminile. Black Angels, si guarda avanti. C’è coach Davide Chiavegatti; Laziali in campo nei Campionati Nazionali.

Volley femminile. Black Angels, si guarda avanti. C’è coach Davide ChiavegattiPERUGIA – Complice la conclusione della stagione agonistica, il mercato della pallavolo è già in fermento. In serie A2 ... sport.quotidiano.net

Volley Femminile A2. Volley Modena e caso PalaMadiba. Trasloco a Rubiera e interrogativiC’è un nuovo capitolo nella stucchevole querelle sul campo di gioco del Volley Modena di A2 femminile di pallavolo: ... sport.quotidiano.net

Le Mura Spring Lucca attende P.F. Umbertide al Palatagliate Gara da cerchietto rosso quella in programma sabato 28 al Palatagliate, dove le ragazze del Greenlucca ospitano il Pall. Femm. Umbertide. Gara nelle quale le lucchesi, impegnate nella rincorsa al - facebook.com facebook