Basket A2 femminile La capolista vince a Trieste All’ultimo il sorpasso del Matelica

Nella partita di basket femminile di serie A2, la capolista ha ottenuto una vittoria a Trieste con un punteggio di 63-62, grazie a un sorpasso all’ultimo secondo del Matelica. Le giocatrici in campo sono state Visintin, Maza con 9 punti, Briganti con 2, Katshitshi con 14, Divo, Miccoli con 20, Srot con 12, più Mazzotti, Bazzara, Cressati e Ravalico con 5.

Trieste 62 Matelica 63 FUTUROSA: Visintin, Maza 9, Briganti 2, Katshitshi 14, Divo, Miccoli 20, Srot 12, Mazzotti, Bazzara, Cressati, Ravalico 5. All. Mura. HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak, Cabrini 8, Bacchini 11, Chiovato, Battellini, Granmaccioni 7, Zamparini, Bonvecchio 15, Lizzi 4, Offor 6, Pilakouta 12. All. Matassini. Arbitri: Iaia e De Rico di Venezia. Parziali: 9-21, 31-33 (22-12), 46-51 (15-18), 62-63 (16-12). Vince di un punto la squadra matelicese grazie a due tiri liberi di Ilaria Bonvecchio a meno di 4 secondi dalla sirena, dopo che le locali erano riuscite – da pochi istanti – a portarsi avanti (62-61) per la prima volta nel corso del match a seguito del ventesimo punto di una scatenata Miccoli.