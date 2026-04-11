Reggio Bic colpo di scena al PalaCalafiore | Tanghe stacca l’Amicacci

Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, l’ultima partita della regular season ha visto l’Amicacci ottenere una vittoria di misura contro Reggio Bic, con il risultato di 50-49. La gara si è decisa negli ultimi secondi, quando Tanghe ha realizzato un canestro decisivo. La partita ha visto entrambe le squadre combattare fino al fischio finale, con il punteggio che si è mantenuto in equilibrio fino alla conclusione.

Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, la penultima sfida della regular season si è conclusa con un ribaltamento brutale: l’Amicacci ha strappato una vittoria per 50-49 alla Reggio Bic grazie a un canestro decisivo di Tanghe proprio negli ultimi secondi di gioco. La sfida, combattuta punto a punto fino alla sirena, ha i padroni di casa dominare la prima parte del match per poi soccombere sotto la spinta degli ospiti abruzzesi. Il dominio iniziale e le difficoltà tecniche della Reggio Bic. La partita è iniziata con un ritmo serrato imposto dai reggini, che hanno subito trovato il vantaggio grazie alla prestazione di Juninho Clemente. Il brasiliano ha dato il via alla gara trasformando tre tiri liberi, permettendo alla squadra di casa di costruire un parziale di 5-0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Bic, colpo di scena al PalaCalafiore: Tanghe stacca l’Amicacci Serie A, Reggio BiC beffata all’ultimo secondo: l’Amicacci passa 50-49Sfuma sul più bello la vittoria per la Reggio BiC, che cede all’ultimo canestro contro l’Amicacci al termine di una gara intensa e combattuta fino... Serie A, Reggio BiC pronta a una sfida che vale doppio: al PalaCalafiore arriva BergamoLa Reggio BiC è pronta a tornare sul parquet davanti al proprio pubblico per unadelle gare più importanti di questa fase di campionato.