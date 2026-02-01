La Reggio BiC ha battuto Bergamo in trasferta con una prestazione solida. La squadra calabrese ha controllato il gioco dall’inizio alla fine, portando a casa una vittoria importante nel campionato di Consolato Cicciù. Morabito annuncia già una pausa, in vista del prossimo impegno contro Sassari.

La Reggio BiC ha espugnato il PalaBergamo con una vittoria netta, frutto di una prestazione solida e ben strutturata, che ha permesso al team calabrese di portare a casa due punti fondamentali nel campionato di Consolato Cicciù. La partita, giocata sabato 1 febbraio 2026, si è rivelata combattuta fin dal primo minuto, con entrambe le squadre che hanno mostrato una forte intensità difensiva, accompagnata da un alto numero di falli. Il vantaggio è stato deciso nel corso del terzo quarto, quando la Reggio BiC ha piazzato un break decisivo che ha messo in difficoltà la formazione bergamasca. Il quarto periodo è stato poi gestito con lucidità, permettendo ai padroni di casa di chiudere con un margine di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio BiC espugna Bergamo con prestazione solida, Morabito annuncia pausa prima del match contro Sassari

Approfondimenti su Reggio BiC Bergamo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Reggio BiC Bergamo

Reggio BiC, vittoria pesante contro Bergamo. Morabito: successo meritato, ora settimana di riposo e poi a SassariDue punti che pesano, e non poco. La Reggio BiC supera Bergamo al termine di una gara intensa e a tratti altalenante, soprattutto nella fase finale tra terzo e quarto periodo, e rilancia con decisione ... strettoweb.com

Reggio BiC, vittoria fondamentale contro Bergamo: 79-66 al PalacalafioreVittoria doveva essere e vittoria è stata. La Reggio BiC conquista due punti pesantissimi superando la SBS Bergamo con il punteggio di 79-66, al termine di una gara intensa e combattuta, decisa grazie ... reggiotv.it

Reggio Calabria Bic vs SBS Montello #SerieAFipic - facebook.com facebook

Reggio BiC sfida Bergamo al Palacalafiore: l’analisi di coach Cugliandro tra prospettive tecniche e necessità di nuovi investimenti Segui il link per approfondire: avveniredicalabria.it/reggio-bic-sfi… #reggiocalabria x.com