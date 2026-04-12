Il blitz al cimitero delle macchine Scoperte due officine abusive Nei guai meccanici senza regole

Durante un intervento presso un cimitero di automobili, sono state trovate due officine abusive. In uno dei depositi, sono state rinvenute numerose auto abbandonate, mentre in un’altra officina sono state scoperte fino a dodici vetture in riparazione senza licenza. Durante le operazioni, un cliente si è presentato per ritirare la propria vettura sotto gli occhi degli agenti. Sono stati sequestrati diversi veicoli e sono in corso le verifiche per accertare eventuali danni ambientali.

Un grande deposito di auto abbandonate, un’officina abusiva dove si riparavano anche 12 macchine “in nero“ alla volta, danni ambientali e addirittura un cliente venuto a ritirare la propria vettura sotto gli occhi degli agenti. Una vasta operazione congiunta delle polizie locali di Brugherio e Cologno Monzese ha portato alla luce una serie di gravi illeciti su un’area di confine tra i due comuni, da tempo al centro di segnalazioni ed esposti. L’intervento, scattato venerdì alle 9 e conclusosi solo alle 17.30, 8 ore senza una pausa, ha visto l’impiego complessivo di 15 agenti, tre veicoli per ciascun Comando e il supporto di un carro...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il blitz al cimitero delle macchine. Scoperte due officine abusive. Nei guai meccanici senza regole Officine abusive nei seminterrati: scattano i sigilliA San Nicola la Strada, i carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei... Svastiche e peni incisi su 30 macchine: due 11enni nei guai, salasso da 40mila euro per le famiglieSvastiche e disegni fallici incisi su una trentina di auto, tutte parcheggiate a Pogliano Milanese (hinterland nord-ovest di Milano).