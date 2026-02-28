Officine abusive nei seminterrati | scattano i sigilli

I carabinieri di San Nicola la Strada hanno sequestrato due officine abusive situate nei seminterrati di un edificio durante un controllo sul territorio. Nel corso dell’operazione, sono stati deferiti in stato di libertà due uomini ritenuti coinvolti nella gestione non autorizzata di rifiuti. L’intervento si inserisce in un’azione volta a contrastare i reati ambientali nella zona.

