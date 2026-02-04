Svastiche e peni incisi su 30 macchine | due 11enni nei guai salasso da 40mila euro per le famiglie
Due ragazzi di soli 11 anni sono finiti nei guai dopo aver inciso svastiche e disegni fallici su circa 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese. Le famiglie dei ragazzini dovranno affrontare una spesa di circa 40 mila euro per riparare i danni. La vicenda ha sollevato preoccupazioni e sdegno tra i residenti, che chiedono maggiore controllo e attenzione alla sicurezza dei più giovani.
