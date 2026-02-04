Svastiche e peni incisi su 30 macchine | due 11enni nei guai salasso da 40mila euro per le famiglie

Da milanotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi di soli 11 anni sono finiti nei guai dopo aver inciso svastiche e disegni fallici su circa 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese. Le famiglie dei ragazzini dovranno affrontare una spesa di circa 40 mila euro per riparare i danni. La vicenda ha sollevato preoccupazioni e sdegno tra i residenti, che chiedono maggiore controllo e attenzione alla sicurezza dei più giovani.

Svastiche e disegni fallici incisi su una trentina di auto, tutte parcheggiate a Pogliano Milanese (hinterland nord-ovest di Milano). Una bravata che rischia di costare caro alle famiglie dei due giovanissimi vandali individuati dalla polizia locale (hanno 11 anni, dunque non sono imputabili).🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pogliano Milano

Disegnano svastiche su 30 auto anche con sassi appuntiti: identificati due 11enni, danni per 40mila euro

Due ragazzini di appena 11 anni hanno preso di mira oltre 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese, disegnando e incidendo svastiche e simboli offensivi.

Vandalizzano trenta auto a Pogliano Milanese: identificati due undicenni. Per le famiglie multe da 40mila euro

Due ragazzi di 11 anni hanno preso di mira trenta auto a Pogliano Milanese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.