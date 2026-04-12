Il bar dei I Cesaroni chiude proprio ora | cambia volto lo storico locale della Garbatella

Il bar dei I Cesaroni, noto punto di riferimento nella Garbatella da quasi vent'anni, chiude le sue porte in questo momento. La gestione storica del locale termina e al suo posto sorgerà un ristorante con un’identità diversa. La decisione di cambiare la destinazione d’uso del locale segna la fine di un’epoca per molti clienti e residenti della zona. La chiusura del bar rappresenta un passaggio importante nel panorama locale.

Dopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. Il celebre bar dei I Cesaroni, situato nel cuore della Garbatella, si prepara a chiudere la sua storica gestione per trasformarsi in un ristorante con una nuova anima. A segnare il passaggio è stato un messaggio comparso sulla serranda del locale in piazza Giovanni da Triora: “Prossima apertura, nuova gestione”. Una scritta semplice, ma sufficiente a sancire la fine di un’epoca per un luogo diventato negli anni meta di fan, curiosi e residenti. La chiusura è legata a una scelta personale: il titolare storico ha deciso di fermarsi dopo il pensionamento. Come...🔗 Leggi su Funweek.it

Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità.

Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristoranteA pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della serie tv, chiude lo storico Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto arriva l’osteria...