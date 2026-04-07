Il bar dei I Cesaroni chiude proprio ora | a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della Garbatella

Il bar dei I Cesaroni, noto punto di riferimento nella Garbatella da quasi vent’anni, chiude le sue porte. A pochi giorni dal ritorno in tv della serie, il locale storico cambia volto e si prepara a diventare un ristorante con una nuova identità. La decisione riguarda la fine della gestione precedente, che darà spazio a una diversa attività di ristorazione nel locale.

Dopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. Il celebre bar dei I Cesaroni, situato nel cuore della Garbatella, si prepara a chiudere la sua storica gestione per trasformarsi in un ristorante con una nuova anima. A segnare il passaggio è stato un messaggio comparso sulla serranda del locale in piazza Giovanni da Triora: “Prossima apertura, nuova gestione”. Una scritta semplice, ma sufficiente a sancire la fine di un’epoca per un luogo diventato negli anni meta di fan, curiosi e residenti. La chiusura è legata a una scelta personale: il titolare storico ha deciso di fermarsi dopo il pensionamento. Come... 🔗 Leggi su Funweek.it

Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristoranteA pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della serie tv, chiude lo storico Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto arriva l’osteria...

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Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. Il celebre bar dei I Cesaroni, situato nel cuore della Garbatella, si ... funweek.it

«Bar dei Cesaroni», al via la nuova gestione: «Papà ha passato la mano ma l'anima del locale resisterà»Si apre una nuova era per un locale, sede anche dello storico Roma club Garbatella, che negli anni era diventato simbolo di un quartiere popolare diventato ormai di moda ... msn.com

Alla #Garbatella si chiude una pagina che per anni ha mescolato fiction e vita di quartiere. Il celebre bar dei #Cesaroni, diventato uno degli scorci più riconoscibili della serie, si prepara a cambiare identità. Al posto della storica bottiglieria sorgerà un nuovo rist - facebook.com facebook

Chiude il bar dei Cesaroni: l’iconico set alla Garbatella diventerà un’osteria (mentre sta per tornare la fiction in tv) x.com