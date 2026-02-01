I pronostici di domenica 1 febbraio | Serie A Premier League Liga Bundesliga e Ligue 1

La domenica di calcio si apre con un match importante tra Torino e Lecce. Alle 12:30, i tifosi italiani seguiranno con attenzione questa sfida, che potrebbe influenzare la classifica di metà campionato. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali, e la partita promette emozioni fin dal primo minuto.

I pronostici di domenica 1 febbraio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con una sfida molto delicata tra Torino e Lecce. I granata non perdevano quattro partite consecutive nel massimo campionato addirittura da 26 anni e devono subito invertire la rotta dopo la figuraccia di Como. Oltre all’incapacità di fare gol per la terza volta di fila, il Torino è stato tradito nuovamente da una difesa che con 40 gol subiti adesso è in assoluto la più perforata del torneo. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

