Ha ancora le bilance originali del 1952 lo storico negozio Pet Store diventa Bottega storica

Morciano di Romagna celebra una delle sue attività più longeve, Zanca Pet Store, che ha ricevuto la targa di Bottega Storica. Il negozio, aperto nel 1952, conserva ancora le bilance originali e rappresenta un punto di riferimento per la comunità. La certificazione ufficiale arriva con l’iscrizione all’Albo comunale delle Botteghe Storiche, confermando il valore di questa attività nel tempo.

Un riconoscimento che premia oltre settant'anni di attività ininterrotta, che racconta una storia profondamente intrecciata con quella del territorio Morciano di Romagna rende omaggio a una delle sue realtà commerciali più longeve e identitarie. Zanca Pet Store ha ricevuto ufficialmente la targa di Bottega Storica, entrando a far parte dell'Albo comunale delle Botteghe Storiche e del progetto di valorizzazione promosso da Confcommercio provinciale.

