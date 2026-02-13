Vivono nel terrore non posso proteggerli | lo sfogo di Catherine dopo l’allontanamento dei figli

Catherine ha raccontato di sentirsi impotente e di vivere nel terrore, dopo che i figli sono stati allontanati da casa sua. La donna ha spiegato di non riuscire più a proteggerli e di essere preoccupata per il loro futuro. La sua testimonianza arriva subito dopo aver incontrato una psichiatra incaricata dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, che sta valutando se la coppia può riaverli.

Dopo mesi di silenzio, Catherine, la mamma dei bambini della "famiglia del bosco", torna a parlare, intervistata a "La Vita in Diretta", subito dopo la seduta con la psichiatra nominata dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, incaricata di accertare le capacità genitoriali della coppia. "Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore e nella paura e io non li posso proteggere, specialmente di notte", ha dichiarato la donna, visibilmente commossa. I figli sono ospitati in una struttura protetta dal 20 novembre scorso, quando il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana, decidendo di dividere i bambini dai genitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Catherine, madre della famiglia nascosta nel bosco, rompe il silenzio con parole dure: i bambini hanno paura e lei si sente impotente nel proteggerli.

