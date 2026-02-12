Esce oggi in tutte le librerie d’Italia Diario di sopravvivenza alla vita… Pagine imperfette di sopravvivenza emotiva per esseri umani che sentono troppo vivono tanto e cadono spesso! – Spoiler | alla fine ne usciremo comunque tutti morti di Irene Viola

Oggi arriva in libreria “Diario di sopravvivenza alla vita”, il nuovo libro di Irene Viola. L’autrice, conosciuta per i suoi testi dedicati a studenti e insegnanti, si mette in gioco con un’opera più personale e diretta. Il volume parla di emozioni forti, di come si sopravvive alle difficoltà quotidiane, anche quando ci sentiamo sopraffatti. Irene Viola racconta senza filtri le sfide di chi sente troppo, vive tanto e si trova spesso a cadere, ma senza nascondere che alla fine tutti, prima o poi, arriviamo alla fine del

Formatrice e orientatrice universitaria, autrice di numerosi volumi dedicati allo studio e alla preparazione per il mondo scolastico e per i docenti, la Professoressa Irene Viola torna oggi in libreria con un'opera sorprendente e profondamente diversa rispetto alla sua produzione accademica. Dopo anni di scrittura tecnica e formativa, esce "Diario di sopravvivenza alla vita

Approfondimenti su Irene Viola

Ultime notizie su Irene Viola

