Masterchef parla Teo | È uno dei programmi più veri in assoluto ma non si viene qui per diventare celebrità L’intervista

Teo, uno dei concorrenti di Masterchef, ha commentato che il programma è tra i più autentici in assoluto, precisando che molti partecipano senza l’obiettivo di diventare celebrità. Durante un’intervista, ha raccontato di come un risotto abbia determinato il risultato di una sfida, sottolineando l’importanza di un piatto semplice ma decisivo. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla competizione culinaria.

Un risotto fondamentalmente ha fatto la differenza tra la sconfitta e la vittoria. Un risotto, per l’esattezza, affumicato alla zucca con pesce gatto e crema di porcini, che cambierà la vita del 23enne (all’epoca delle riprese) Matteo Canzi, per tutti Teo, brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco), studente di International Marketing che, contro il volere dei genitori, si è iscritto e ha poi vinto la 15esima edizione di Masterchef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy che ha avuto talmente tanto successo da rendere i giudici, negli ultimi anni Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, delle vere e proprie celebrità, ma soprattutto ha trasformato l’idea di ristorazione, in particolare di cucina gourmet, degli italiani. 🔗 Leggi su Open.online

MasterChef Italia 15, vince Teo: il 24enne brianzolo trionfa nella finale più imprevedibileFinale piena di colpi di scena a MasterChef Italia: il 24enne brianzolo Teo vince battendo Carlotta e conquista 100.

Mattia Briga racconta il brano “Sognatori”: “Oggi non sogno più da solo. Stiamo realizzando il sogno di diventare genitori. Maria De Filippi? Si parla spesso della condizione delle donne, lei rappresenta la donna libera e indipendente” – IntervistaIl 23 gennaio è uscito “Sognatori” il nuovo singolo del cantautore Mattia Briga (In arte Briga).

Tutti gli aggiornamenti su Masterchef parla Teo È uno dei....

Temi più discussi: Masterchef 2026, Teo Canzi è il vincitore: Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io; Alessandro di MasterChef: Teo il concorrente da battere. Carlotta la più tattica. Io sapevo di non vincere - Gabriele Parpiglia; Cannavacciuolo a Teo dopo la vittoria di MasterChef: Non ti perdere in ca***te, devi dimostrare una cosa a lui; MasterChef Italia 15 ha incoronato il suo campione: ecco chi è Teo e come ha fatto a vincere.

Chi è Teo Canzi, il ragazzo d’oro di Olgiate Molgora vincitore di MasterChefIl 24enne lecchese, studente di International Marketing, ha battuto Carlotta: Avrei potuto continuare il mio percorso, lo studio da commercialista avviato, per i prossimi 40 anni, ma non sarei stato ... ilgiorno.it

Masterchef Italia 15: vince Matteo Canzi, detto Teo, ed è una bella notiziaIl giovane brianzolo di ventiquattro anni, studente di International Marketing di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, è il nuovo Masterchef d'Italia ... vanityfair.it

Due chiacchiere con il vincitore annunciato di Masterchef Italia 15, il giovane brianzolo Matteo Canzi x.com

Ieri la finale di Masterchef Italia, ospite d’onore, lo Chef 3 stelle Michelin Norbert Niederkofler: quanto costa mangiare nel suo ristorante. - facebook.com facebook