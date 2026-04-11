Bassetti contro Trump perché gli Usa nascondono dati sull' efficacia dei vaccini | Ormai sono alla frutta

Un rapporto del Washington Post ha rivelato che l'amministrazione Trump avrebbe bloccato la pubblicazione di un documento sui benefici dei vaccini Covid. Secondo quanto scritto, questa decisione risale a un periodo in cui l’amministrazione era in carica. Un rappresentante di Bassetti ha commentato questa situazione affermando che gli Stati Uniti stanno nascondendo dati sull’efficacia dei vaccini. La questione ha suscitato reazioni di critica e preoccupazione nel settore sanitario.

Una nuova bufera travolge i vertici della sanità statunitense: secondo un’inchiesta pubblicata dal Washington Post, l’amministrazione del Presidente Donald Trump avrebbe bloccato la pubblicazione di un importante report dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). L’infettivologo Matteo Bassetti si scaglia contro l’amministrazione Trump: “Sono alla frutta”. Bassetti contro Trump sul caso vaccini I dati nascosti dal governo Usa Il ruolo di Robert F. Kennedy Jr. Bassetti contro Trump sul caso vaccini Come riporta Adnkronos, la notizia ha scatenato la dura reazione di Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bassetti contro Trump perché gli Usa nascondono dati sull'efficacia dei vaccini: "Ormai sono alla frutta" Trump censura i dati sui vaccini: Bassetti attacca il blocco CDCL’amministrazione statunitense guidata da Trump ha ordinato il blocco della pubblicazione di un importante rapporto scientifico relativo... Iran, gli italiani e gli aumenti dei prezzi di frutta e verdura: “Ormai sono un bene di lusso”Tra le conseguenze della guerra in Medio Oriente anche gli aumenti in Italia dei prezzi di frutta e verdura.