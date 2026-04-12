Hyundai Inster Cross | si veste da piccola off-road e punta su stile e praticità

La Hyundai Inster Cross si presenta come una versione più vivace della compatta elettrica del marchio coreano, combinando un design che richiama il mondo outdoor con caratteristiche pensate per la vita in città. La vettura si distingue per uno stile dinamico e una configurazione che mira a offrire praticità sia in ambienti urbani che su terreni più impegnativi. La sua proposta si rivolge a chi cerca un veicolo versatile e con un’anima sportiva.

Hyundai Inster Cross rappresenta la declinazione più “frizzante” della compatta elettrica coreana, una variante che strizza l’occhio al mondo outdoor senza rinunciare alla vocazione urbana. Basata sulla Inster standard, ne mantiene le qualità principali, come la brillantezza del powertrain e l’ottimo sfruttamento degli spazi, ma aggiunge una dose extra di personalità grazie a un look più robusto e a una dotazione ancora più ricca. Una proposta pensata per chi cerca un’elettrica compatta ma non banale, pur con qualche compromesso. Si tratta di un perfetto coltellino svizzero per la mobilità urbana, con prezzi a partire da 26.650 euro. Design e dimensioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai Inster Cross: si veste da piccola off-road e punta su stile e praticità Il piumino si conferma il capo chiave dell’inverno, capace di unire praticità e stile in un’unica soluzioneOgni look dimostra come la giacca imbottita possa unire funzionalità e moda, diventando alleato di stile in ogni occasione invernale Il piumino si... Dacia Sandero, un abitacolo tutto nuovo. Tra comfort, praticità e stileNell’aggiornare la terza generazione della Dacia Sandero – quasi 4,09 metri di lunghezza (11 millimetri in più per la Stepway), 1,5 di altezza (+... Hyundai Inster Cross, la piccola elettrica che pensa in grande