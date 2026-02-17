Il piumino rimane il vestito più scelto durante l'inverno, perché protegge dal freddo e si abbina facilmente a diversi look. Molti negozi hanno registrato un aumento nelle vendite di questo capo, soprattutto nelle taglie più grandi, che sono molto richieste quest’anno. La gente preferisce modelli leggeri ma caldi, perfetti per affrontare le temperature rigide senza rinunciare alla moda.

. Oggi, più che mai, il suo ruolo nel guardaroba urbano è quello di protagonista, capace di trasformare anche i look più casual in ensemble sofisticati e contemporanei. I modelli cropped, come il piumino beige abbinato a jeans a vita alta e tacchi, giocano con le proporzioni e slanciano la silhouette, offrendo un equilibrio perfetto tra comfort e raffinatezza. Per chi predilige linee morbide e volumi oversize, il modello bicolor con cappuccio, abbinato a jeans palazzo e scarpe basse in vernice, rende ogni outfit urbano moderno e versatile, aggiungendo un tocco di dinamismo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il piumino si conferma il capo chiave dell’inverno, capace di unire praticità e stile in un’unica soluzione

I jeans larghi si confermano protagonisti dell’inverno, capaci di unire comfort e stile senza rinunciare a silhouette moderneI jeans larghi tornano di tendenza quest’inverno perché offrono comodità e stile allo stesso tempo.

Per la visita al Wadi Rum, Rania di Giordania ha scelto un look moderno e versatile, capace di unire raffinatezza e praticitàPer la visita al Wadi Rum il 7 gennaio 2026, Rania di Giordania ha optato per un look moderno e versatile, in grado di coniugare eleganza e praticità.

