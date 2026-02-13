Dacia Sandero, un abitacolo tutto nuovo. Tra comfort, praticità e stile Nell’aggiornare la terza generazione della Dacia Sandero, i progettisti hanno deciso di ampliare leggermente le dimensioni per migliorare lo spazio interno, introducendo una versione più lunga di 11 millimetri rispetto alla precedente, in particolare per la versione Stepway, che ora misura quasi 4,09 metri di lunghezza. La nuova Sandero si distingue anche per un’altezza aumentata di 35 millimetri, una larghezza di 1,85 metri e un passo di 2,6 metri, con un bagagliaio che offre una capacità variabile tra i 410 e

Nell’aggiornare la terza generazione della Dacia Sandero – quasi 4,09 metri di lunghezza (11 millimetri in più per la Stepway), 1,5 di altezza (+ 35), 1,85 di larghezza e un passo di 2,6 con un bagagliaio di capacità compresa fra i 410 e i 1.455 litri a seconda della configurazione dei sedili – ingegneri e designer sono intervenuti anche sugli interni. Ad esempio, la T rovesciata adottata nella nuova firma luminosa è stata richiamata anche nell’ abitacolo per le nuove bocchette dell’aria presenti sul cruscotto per creare, spiega il costruttore, “un richiamo che lega design esterno e interno”. Per aumentare allo stesso tempo il comfort e la tenuta sono stati impiegati nuovi rivestimenti in tessuto blu nell’allestimento Expression e denim blu nella versione Journey. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dacia Sandero, un abitacolo tutto nuovo. Tra comfort, praticità e stile

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.

Contenuti correlati

Dacia Sandero e Stepway 2026 Tante Novità GPL e IBRIDA a 4 cilindri

Argomenti discussi: Dacia Sandero Stepway, la prova della best seller a GPL da 120 CV; Dacia Sandero Stepway 2026: il GPL con l'automatico è la svolta? | Video; Dacia Sandero 2026: debutta il motore Eco-G 120 e l'autonomia sale a 1.590 km | Quattroruote.it; Dacia Sandero Stepway: L’A prima prova della gpl con il cambio automatico.

Dacia Sandero, perché il sistema YouClip rende l’abitacolo più intelligentePerché Dacia Sandero sceglie la modularità invece della complessità e affida agli YouClip il compito di rendere l’abitacolo davvero personalizzabile ... virgilio.it

Dacia Sandero, gli allestimenti disponibili nel mercato italianoDacia Sandero cresce in tecnologia e qualità senza tradire la propria anima: viaggio in una gamma di allestimenti pensata per assecondare il cliente ... virgilio.it

Dacia Sandero Stepway 2026: il GPL con l'automatico è la svolta | Video x.com

Dalla Dacia Sandero alla Fiat Grande Panda, ecco una rapida guida all'acquisto per le auto a benzina più economiche in vendita nel 2026. - facebook.com facebook