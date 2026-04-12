Dopo la partita tra Atalanta e Juventus, Holm ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Ha commentato la vittoria, definendola molto importante, e ha parlato delle settimane difficili che ha attraversato. Durante l’intervallo, ha riferito di aver ricevuto indicazioni da Spalletti. Holm ha anche analizzato la prestazione sua e della squadra avversaria, fornendo una valutazione complessiva dell’incontro.

di Francesco Spagnolo Holm nel post partita di Atalanta Juve ha parlato ai microfoni di Sky analizzando la sua prestazione e anche quella dei bianconeri. Le dichiarazioni. Nel post partita di Atalanta Juve, Holm ha parlato ai microfoni di Sky commentando la sua prestazione e i tre punti d’oro conquistati contro i bergamaschi. VITTORIA CONTRO L’ATALANTA – « Sì, molto importante per noi, sono felicissimo per i tre punti e anche sono felicissimo di essere stato in campo. Sono state sei settimane difficile per me. Sono arrivato qua e poi subito ho avuto questo infortunio, ma sono felicissimo per i tre punti e per la squadra ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAROLE DI SPALLETTI ALL’INTERVALLO – « Nel primo tempo, secondo me abbiamo perso troppe palle.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm a Sky: «Vittoria molto importante. Per me sono state settimane difficili. Ecco cosa ci ha detto Spalletti all’intervallo»

Thuram a Sky: «Sono felice per il risultato, è sempre bello vincere. Ecco che cosa ci ha detto Spalletti all’intervallo» di Redazione JuventusNews24Thuram ha parlato ai microfoni di Sky della vittoria della Juventus e del suo gol.

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