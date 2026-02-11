Holm conferma di voler restare alla Juventus. In un’intervista a Sky, il difensore svedese spiega che il suo obiettivo è continuare con i bianconeri. Ricorda anche il primo giorno con Spalletti, che gli avrebbe detto chiaramente che conta su di lui. Holm si dice soddisfatto e determinato a dimostrare il suo valore in questa stagione.

. Le parole dell’esterno svedese. In un momento di grandi manovre in casa bianconera, Emil Holm ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport, parlando del suo primo impatto con l’universo Juventus. L’esterno svedese, arrivato a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha mostrato fin da subito una grande determinazione e una chiara visione del suo futuro professionale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il sogno del riscatto e il rapporto con Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm a Sky: «Il mio obiettivo è restare alla Juventus. Il primo giorno Spalletti mi ha detto questa cosa»

Approfondimenti su Holm Juventus

Galante, ex difensore, condivide una confessione su Luciano Spalletti e il suo rapporto con la Juventus.

Holm ha cominciato ufficialmente la sua avventura con la Juventus.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Holm Juventus

Argomenti discussi: Holm alla Juventus, Joao Mario al Bologna: le news di calciomercato; Sky - Inter, nuova pretendente per Holm: il Napoli studia uno scambio con il Bologna; Un talento dal quale mi aspettavo di più. Ecco cosa potrà dare alla Juve: parla lo scopritore italiano di Emil Holm; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma.

SKY - Il Napoli accelera per Holm: si lavora a uno scambio col BolognaDopo Giovane, il mercato in entrata del Napoli non si ferma. Il club azzurro sta spingendo per l'acquisto di Emil Holm dal Bologna. areanapoli.it

Holm impressionato da Yildiz: In allenamento si vede subito che ha una qualità impressionanteI compagni di squadra, il mister e tutto lo staff mi hanno dato una grande mano per entrare a far parte del gruppo. Parla così Emil Holm, esterno svedese classe 2000 approdato alla Juventus negli ul ... msn.com

Si è chiuso il calciomercato invernale. Holm e Boga sono le new entry in bianconero, Joao Mario e Rugani le uscite. Come prevedibile non è arrivato l'attaccante. Volendo stilare un giudizio quanto più obiettivo possibile su questa sessione di riparazione possi - facebook.com facebook

Il norvegese Sturla Holm Laegreid, dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella 20 km maschile di biathlon, si è messo a piangere durante un'intervista con l'emittente norvegese ma, col senno di poi, non era solo emozione per il risultato. Infatti il 28enne, al t x.com