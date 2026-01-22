Thuram, intervenuto a Sky, ha espresso soddisfazione per la vittoria della Juventus, sottolineando come sia sempre positivo conquistare i tre punti. Durante l’intervista, ha anche condiviso le parole di Spalletti all’intervallo, offrendo uno sguardo sulla dinamica della partita e sul suo gol. Un commento semplice e diretto, che riflette l’importanza di questa vittoria per il team e il suo stato d’animo.

Thuram ha parlato ai microfoni di Sky della vittoria della Juventus e del suo gol. Poi ha svelato cosa ha detto Spalletti alla squadra all’intervallo. Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo della Juventus sul Benfica. Di seguito le sue dichiarazioni. LE ULTIMISSIME SULLA JUVE SULLA PARTITA – «Abbiamo sofferto contro una squadra come il Benfica, che ha giocatori forti tecnicamente. Il goal è arrivato al momento giusto, sono contento per il risultato» LA VITTORIA – «Sempre bello vincere, è più facile quando vinci ma sappiamo che giochiamo contro una grande squadra questo weekend: alla Juve devi sempre vincere» LE PAROLE DI SPALLETTI ALL’INTERVALLO – «Non ci ha detto niente di particolare, ci ha detto di stare concentrati e provare a perdere meno palloni, oltre a essere più puliti tecnicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Thuram a Sky: «Sono felice per il risultato, è sempre bello vincere. Ecco che cosa ci ha detto Spalletti all'intervallo»

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «Partita importante domani, qui giochiamo sempre per vincere. Ecco cosa mi chiede Spalletti»In vista della partita di domani tra Juventus e Benfica in Champions League, Thuram ha parlato in conferenza stampa.

