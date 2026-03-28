Un giocatore di pallavolo argentino ha segnalato di aver smarrito le credenziali di accesso al suo account TikTok, costringendolo a crearne uno nuovo. Nel frattempo, un’altra figura pubblica ha lanciato un appello ai suoi sostenitori per fermare l’onda di odio online, chiedendo di evitare comportamenti dannosi sui social media. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione degli account e sui rischi legati all’attività digitale.

Javier Martinez è rimasto vittima di una spiacevole disavventura social. Il pallavolista argentino ha riferito di aver perso le credenziali per accedere al suo account di Tiktok e per questo di essere costretto a crearlo uno nuovo. Per l'occasione, il 31enne ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto un appello ai fans. L'ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato: "Volevo chiedervi il favore di segnalare la mia pagina Tiktok dato che non posso più accedere né tramite password né tramite e-mail. E’ stata creata quando ero all’interno della Casa. A breve creerò un nuovo profilo Tiktok e vi lascerò il nome sulle mie storie di Instagram. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e l’appello per i fans: “Fermate l’onda d’odio”, l’accaduto

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