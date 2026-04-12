Hashish crack e un coltello a scatto | i controlli tra il Quarticciolo e la Togliatti finiscono con le manette

Durante controlli effettuati tra il Quarticciolo, via Prenestina e viale Togliatti sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga, tra hashish e crack, pronti per essere venduti. Insieme alla sostanza stupefacente è stato trovato anche un coltello a scatto. Le operazioni si sono concluse con l’arresto di alcune persone coinvolte nelle attività illecite.