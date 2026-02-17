Trovato con droga e un coltello a scatto spacciatore finisce in manette

Bologna, 17 febbraio 2026 – Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Bologna Pilastro con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante il controllo è stato trovato in possesso di circa 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina, oltre a quasi 3mila euro in contanti. L'intervento è avvenuto nei giorni scorsi in zona Scandellara, dove i militari dell'Arma erano impegnati in un servizio antidroga dopo alcune segnalazioni dei cittadini sulla presenza di persone che acquistavano droga in strada. I carabinieri hanno notato il presunto spacciatore seduto su una panchina del giardino Salvatore Quasimodo, nelle vicinanze dell'istituto comprensivo 7 di via Scandellara.