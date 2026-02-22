Con mio fratello disabile non avevo rapporto lo ritenevo diverso e lo ignoravo | le parole di Andreas Muller a Verissimo

Andreas Muller spiega che il suo scarso rapporto con il fratello disabile deriva dal suo atteggiamento di distanza e incomprensione. La causa principale è la percezione del fratello come diverso, che lo ha portato a ignorarlo e a comportarsi in modo freddo. Muller confessa di aver agito come molte persone fanno oggi, rifiutando di riconoscere la malattia. Ora, riflettendo, si rende conto dell’errore e di quanto questa distanza lo abbia ferito.

“ Con mio fratello non avevo proprio rapporto, lo tenevo molto distante perché lo ritenevo diverso, mi sono comportato come si comportano oggi le persone che non riconoscono la malattia”. Chi parla è Andreas Muller, che ospite a Verissimo il 22 febbraio racconta il legame con il fratello Daniel che, come raccontato dal ballerino, in passato è stato bullizzato per la sua disabilità. Andreas e il rapporto con il fratello Daniel. Una condizione, quella di Daniel, che in un primo momento anche Andreas rigettava: “ Inizialmente l’ho escluso, perché ero molto piccolo, in quella fase d’età in cui sei adolescente, fai gruppo con gli amici, cerchi di essere solo dove c’è la cosa cool, la cosa figa, e mio fratello secondo me non era figo in quel momento, era diverso, quindi io in primis l’ho ignorato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Andreas Muller contro gli hater: “Se qualcuno oggi chiama handicappato mio fratello gli spezzo le ossa”Andreas Muller risponde agli hater con fermezza.

Verissimo, Andreas Muller sugli sfoghi sui social: “Meglio mostrarsi per quel che si è”Andreas Muller ha condiviso sui social i motivi dei suoi recenti sfoghi, spiegando che vuole essere autentico e mostrare chi è davvero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Accanto ai disabili tra la propria vita e il senso del dovere; Sannazaro, la testimonianza: Io, rimasta senza casa con un fratello disabile: ho perso tutto; Incendio teatro Sannazaro, per gli sfollati rientro più difficile: Troppi danni nelle case.

FAQ assistenza anziani e disabili – Come adattare gli spazi della casa per una persona con disabilità sopravvenutaA breve inizierò ad occuparmi di mio fratello diventato disabile a causa di un incidente. Ci sono dei consigli su come organizzare la casa e su ciò che non deve mancare per l’assistenza? Dalla ... disabili.com

Dai successi importanti ai momenti più profondi Oggi a #Verissimo, non perdete l’intenso racconto di Andreas Muller! - facebook.com facebook