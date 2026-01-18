Arriva lo speciale concorso fotografico | al primo classificato 500 euro
È aperto il concorso fotografico del Premio Eliana Lissoni 2026, organizzato dalla Libera Accademia di Pittura a Nova Milanese. Questa iniziativa invita appassionati e professionisti a presentare le proprie opere, con in palio un premio di 500 euro per il primo classificato. Un’occasione per condividere il proprio talento e partecipare a una delle più consolidate rassegne fotografiche della regione.
Un'opportunità per tutti gli appassionati di fotografia. Parte infatti l'edizione 2026 del Premio Eliana Lissoni, la nota rassegna fotografica organizzata a Nova Milanese dalla Libera Accademia di Pittura che ogni anno richiama tantissimi concorrenti. Al vincitore andranno 500 euro ma non sarà l'unico premio assegnato. Anche questa edizione comprende, come sempre, un concorso fotografico e una personale di un autore affermato. Il bando del concorso è aperto tutti gli appassionati di fotografia. Ogni autore può presentare fino a 4 scatti, a colori o in banco e nero. Il tema è libero. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
