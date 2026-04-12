Ha 17 cardellini in una gabbia | la strana scoperta dei carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno deferito un uomo di 73 anni residente a Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine, per aver detenuto 17 cardellini in una gabbia. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro degli uccelli. L'uomo è stato accusato di detenzione di fauna selvatica e ricettazione.