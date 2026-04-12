Ha 17 cardellini in una gabbia | la strana scoperta dei carabinieri
I carabinieri del nucleo radiomobile hanno deferito un uomo di 73 anni residente a Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine, per aver detenuto 17 cardellini in una gabbia. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro degli uccelli. L'uomo è stato accusato di detenzione di fauna selvatica e ricettazione.
I carabinieri del nucleo radiomobile hanno deferito un 73enne di Secondigliano, già con precedenti specifici, per detenzione di fauna selvatica e ricettazione. Al momento del controllo, sul balcone della sua abitazione, i militari hanno trovato gabbie con all’interno 17 cardellini, una specie di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Decine di proiettili nascosti in una scatola: la misteriosa scoperta dei carabinieriControlli dei carabinieri nella zona Est della città, tra Poggioreale, Ponticelli e Barra.