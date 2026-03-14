Ha solo 15 anni ma fa già lo spacciatore | la scoperta dei carabinieri

I carabinieri di Merano hanno arrestato un ragazzino di 15 anni che, nei giorni scorsi, è stato sorpreso in via Lido mentre stava cedendo un involucro di hashish a un uomo di 32 anni. Il minorenne è stato colto in flagranza di reato mentre consegnava la sostanza, che aveva preparato per lo spaccio. La scoperta si è verificata durante un’operazione di controllo nella zona.

Il pusher che piazzava l’hashish? Poco più che un bambino. È ciò che hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri di Merano quando hanno scovato un 15enne in via Lido intento a cedere a un uomo che aveva più del doppio dei suoi anni (32 nella fattispecie) un piccolo involucro, contenente una piccola quantità di hashish. Una volta sorpresi, il 32enne ha consegnato spontaneamente ai carabinieri la roba. Il 15enne è stato trovato con un’altra modica quantità di hashish e 220 euro in contanti ritenuti dai militari provento dello spaccio. Durante la perquisizione nella sua abitazione, invece, sono stati trovati altri 58 grammi di droga suddivisi in dosi di diverso peso e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ha solo 10 anni ma la principessa Charlotte fa già le pose. E i fotografi (e non solo) impazziscono per lei Leggi anche: In giro per la Brianza con la patente revocata 15 anni fa: scatta la maxi multa (ma non solo) CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ha solo 15 anni ma fa già lo... Discussioni sull' argomento Beni strumentali - Nuova Sabatini; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Part time 2026/27, la domanda di docenti e ATA di ruolo entro il 15 marzo. Futuri neoassunti a settembre. GUIDA; Pietro Bassotto sale il suo primo 8B boulder a 62 anni!. Chi sbaglia non paga. Per i magistrati solo 15 condanne negli ultimi 15 anniIl 5 novembre 1987 il ministro della Giustizia, il socialista Giuliano Vassalli, scrisse una lettera a Bettino Craxi che il Giornale ha potuto visionare: non scriveva al suo presidente del Consiglio ... ilgiornale.it Volkswagen, via 50mila lavoratori nei prossimi 5 anni Volkswagen prevede di licenziare 50 mila lavoratori in Germania nei prossimi cinque anni, circa 1 dipendente su 6, secondo il piano annunciato dall’amministratore delegato Oliver Blume nella relazione - facebook.com facebook #Rakitic: “ #Modric può giocare ancora altri 2-3 anni. Mondiale Faccio il tifo per l’Italia per la qualificazione” x.com