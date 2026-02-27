Decine di proiettili nascosti in una scatola | la misteriosa scoperta dei carabinieri

Durante controlli nella zona Est della città, i carabinieri hanno rinvenuto decine di proiettili nascosti in una scatola, nel corso di alcune operazioni mirate. Sono state identificate 87 persone, ispezionati diversi veicoli e controllati alcuni esercizi commerciali. Tra le azioni svolte, sono state denunciate alcune persone per vari reati legati alla legge sulla sicurezza pubblica.

Controlli dei carabinieri nella zona Est della città, tra Poggioreale, Ponticelli e Barra. I militari, in particolare, hanno identificato 87 persone; ispezionato 41 veicoli; 5 gli esercizi commerciali controllati; 6 le persone denunciate per furto di energia elettrica, evasione e guida senza patente reiterata nel biennio; 6 le persone segnalate per uso di droga. Un 52enne è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari: era da un vicino di casa. “È mio figlio” – ha dichiarato il detenuto riferendosi al vicino – “potete chiudere un occhio?” la sua richiesta. Osservato speciale il rione Conocal. Nell’area comune del parco trovata una scatola con 35 proiettili e un involucro con 66 dosi di droga – hashish e marijuana – pronte per la vendita e 1 panetto di hashish ancora da tagliare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

