Alla guida dopo aver assunto droga | ritirata la patente a due automobilisti

Due automobilisti sono stati fermati alla guida dopo aver assunto droga. La polizia di Stato di Parma ha sequestrato le patenti e segnalato i conducenti. Gli agenti hanno intensificato i controlli nel fine settimana, soprattutto in orario serale, per prevenire incidenti e comportamenti pericolosi sulle strade.

La polizia di Stato di Parma, nell’ambito dell’attività di prevenzione delle condotte pericolose alla guida e dell’incidentalità stradale, ha svolto a Parma nel fine settimana in orario serale, con pattuglie della locale Sezione polizia stradale, un servizio straordinario di controlli finalizzato.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Parma Polizia Alla guida dopo avere assunto alcol e droga: due automobilisti denunciati Due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri in due distinti interventi per aver guidato in stato di alterazione causata da alcol e droga. Guida dopo aver assunto droga, la novità: "Punibile solo se crea pericoli". Cosa cambia in concreto La legge sulla guida sotto effetto di droga cambia ancora. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Parma Polizia Argomenti discussi: Alla guida dopo avere assunto droga, 'è punibile solo se crea pericolo'; Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti? e eliminazione del requisito dello stato di alterazione psico-fisica: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 10/2026); Non basta aver assunto droga per essere puniti alla guida, dice la Corte costituzionale; Guida sotto effetto di droga, il MIT: sentenza Corte certifica bontà del nuovo codice della strada. Guida dopo aver assunto droga, la novità: Punibile solo se crea pericoli. Cosa cambia in concretoLa Consulta ha deciso: la nuova formulazione dell'articolo 187 del Codice della strada non è incostituzionale. Il rischio è che si venga puniti a mesi di distanza dall'assunzione di sostanze: chi paga ... today.it Consulta: Guida dopo aver utilizzato droga punibile solo se crea pericoloLa Corte Costituzionale ha espresso parere favorevole sulla formulazione dell'articolo 187, dopo i dubbi di legittimità espressi da tre giudici. Prima la norma puniva chi guidava in stato di ... tg24.sky.it È legale guidare dopo aver preso l’ibuprofene Sì, perché l’ibuprofene non è una droga e non rientra tra le sostanze stupefacenti vietate dal Codice della strada. Non altera i test antidroga e, in sé, non integra alcuna violazione. Questo però non significa che c facebook Una guida interattiva sull’orientamento dopo la #scuola media @ElenaChiorino regione.piemonte.it/web/pinforma/n… #Piemonte x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.