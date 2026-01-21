Ubriaco alla guida sfreccia a più di 110 km h in centro a Genova | automobilista denunciato e patente ritirata

Un conducente è stato fermato dalla Polizia locale di Genova mentre procedeva a oltre 110 kmh nel centro della città. Dopo i controlli, è stato denunciato e la patente di guida gli è stata ritirata. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti su strada.

