Dopo più di venti ore di incontri nella capitale pakistana, le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza accordo. I rappresentanti delle due parti hanno lasciato il luogo del confronto senza aver raggiunto un'intesa, ponendo fine a una lunga giornata di negoziati. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato un risultato positivo o un accordo tra le parti coinvolte.

Dopo oltre venti ore di confronto nella capitale pakistana, i colloqui tra Stati Uniti e Iran si chiudono senza un’intesa. Il vicepresidente americano JD Vance lascia Islamabad e, in conferenza stampa, ribadisce che Washington ha messo sul tavolo “l’offerta finale e migliore”, respinta da Teheran. Dal fronte iraniano, la risposta è altrettanto netta: le condizioni americane vengono definite “irragionevoli” e le richieste sul dossier nucleare giudicate “eccessive e illegali”. Nel mezzo, il Pakistan prova a mantenere aperto il canale diplomatico, insistendo sul rispetto del cessate il fuoco e sul proseguimento dei contatti. Sullo sfondo restano la tensione sullo Stretto di Hormuz e il rischio di un’ulteriore escalation.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Guerra in Iran, viene giù tutto: “Se ne sono andati!”

Conte: “Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.

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