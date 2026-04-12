Guerra in Iran viene giù tutto | Se ne sono andati!

Da tvzap.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di venti ore di incontri nella capitale pakistana, le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza accordo. I rappresentanti delle due parti hanno lasciato il luogo del confronto senza aver raggiunto un'intesa, ponendo fine a una lunga giornata di negoziati. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato un risultato positivo o un accordo tra le parti coinvolte.

Dopo oltre venti ore di confronto nella capitale pakistana, i colloqui tra Stati Uniti e Iran si chiudono senza un’intesa. Il vicepresidente americano JD Vance lascia Islamabad e, in conferenza stampa, ribadisce che Washington ha messo sul tavolo “l’offerta finale e migliore”, respinta da Teheran. Dal fronte iraniano, la risposta è altrettanto netta: le condizioni americane vengono definite “irragionevoli” e le richieste sul dossier nucleare giudicate “eccessive e illegali”. Nel mezzo, il Pakistan prova a mantenere aperto il canale diplomatico, insistendo sul rispetto del cessate il fuoco e sul proseguimento dei contatti. Sullo sfondo restano la tensione sullo Stretto di Hormuz e il rischio di un’ulteriore escalation.🔗 Leggi su Tvzap.it

guerra in iran viene gi249 tutto se ne sono andati
© Tvzap.it - Guerra in Iran, viene giù tutto: “Se ne sono andati!”

Conte: “Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.

Leggi anche: Il paese che fa scappare i preti in Toscana: in 12 se ne sono andati già. L'ultimo: "Ora sarete contenti"

USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio

Video USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.