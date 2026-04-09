In Toscana, dodici sacerdoti hanno già lasciato le parrocchie quest'anno. L'ultimo, durante una messa, ha annunciato:

C'è un paese in Toscana da cui i preti scappano: 12 se ne sono già andati. Si tratta di un borgo di 700 anime in Maremma: Batignano. L'ultimo a fare le valigie è stato don Michele che ha annunciato ai fedeli che presto se ne andrà: "Sarete contenti" ha detto alla messa di Pasqua ai suoi fedeli., Sarebbero circa dodici i sacerdoti che negli anni hanno lasciato la parrocchia. Come spiega Il Tirreno questo numero non è stato però confermato ufficialmente dalla diocesi e sembra riflettere forse più il sentimento della comunità che un dato preciso. Resta comunque una cosa certa: difficoltà nel mantenere una continuità stabile nella guida religiosa del paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il paese che fa scappare i preti in Toscana: in 12 se ne sono andati già. L'ultimo: "Ora sarete contenti"

Conte: “Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.

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In Toscana un paese che fa scappare i preti: in 12 se ne sono già andati. E l'ultimo saluta così: «Sarete contenti»BATIGNANO (GROSSETO). C’è chi lo dice senza mezzi termini, evocando numeri. «Batignano è il paese da cui i preti scappano. Negli anni se ne sono andati via già 12!». Un concetto che rimbalza di bocca ... msn.com

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