Guerra in Iran Vance lascia il Pakistan | Non c’è accordo

Nella giornata di domenica 12 aprile, si sono susseguite notizie riguardanti la guerra in Iran e le operazioni militari in Pakistan. Vance ha annunciato di aver lasciato il Pakistan senza aver raggiunto un accordo. Le fonti ufficiali riferiscono che le attività in Iran e nelle zone limitrofe continuano senza variazioni significative, mentre i dettagli sulla situazione rimangono strettamente riservati. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Guerra in Iran, le notizie in diretta Le notizie di domenica 12 aprile sull’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, in diretta Inizio diretta: 120426 07:00 Fine diretta: 120426 23:00 07:14 120426 Vance: "Colloqui con Teheran conclusi senza accordo" Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran si sono conclusi senza un accordo, dopo che gli iraniani si sono rifiutati di accettare le condizioni americane di non sviluppare un’arma nucleare. I colloqui ad alto rischio si sono conclusi dopo 21 ore, ha affermato Vance, con il vicepresidente in costante contatto con il presidente Donald Trump e altri esponenti dell’amministrazione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra in Iran, Vance lascia il Pakistan: “Non c’è accordo” Leggi anche: Usa-Iran, rebus tra guerra negoziati: l’Iran punta su Vance, e Musk lascia parlare il regime su X Missione Vance in Pakistan: ultimatum agli Iran per il dialogoIl Vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, si è preparato a partire per Islamabad con un messaggio estremamente netto rivolto ai vertici... Guerra all’Iran: come si costruisce una sconfitta | F. Ferrante; C. Galli