I colloqui tra Stati Uniti e Iran svoltisi a Islamabad si sono conclusi senza un accordo. Le delegazioni hanno discusso diverse questioni, ma non sono stati raggiunti risultati concreti. Il rappresentante statunitense ha affermato che non ci si poteva attendere un accordo immediato e ha sottolineato le difficoltà incontrate durante i negoziati. Nel frattempo, un altro rappresentante ha richiesto di separare la questione libanese dal processo.

Roma, 12 aprile 2026 - I negoziati di Islamabad tra Usa e Iran sono falliti. Le due delegazioni hanno lasciato la capitale pakistana senza un accordo dopo 21 ore di faccia a faccia, ma entrambe la parti concordano “che era evidente fin dall'inizio che non bisognava aspettarsi di avere un accordo in una sola sessione di negoziati”, usando le parole di JD Vance, simili a quelle di Teheran. Accordo fallito, secondo il vicepresidente Usa, perché l’Iran non è disposto a rinunciare al programma di arricchimento dell'uranio. Secondo i media del Qatar, Al-Araby e Al-Jadeed, i nodi da risolvere sono stati anche la gestione dello Stretto di Hormuz e la fine dei raid israeliani in Libano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, la diretta: falliti i negoziati di Islamabad. Vance: “Non ci si poteva aspettare subito un accordo”. Witkoff ha chiesto di separare la questione libanese

Falliti negoziati Usa-Iran: nessun accordo. Vance e la delegazione di Teheran lasciano il PakistanISLAMABAD (PAKISTAN) – Il tavolo di pace salta in piena notte e lascia il mondo nella paura.

Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, Vance torna in Usa: “Era nostra offerta finale”. Teheran: “Richieste irragionevoli, Hormuz resta chiuso””Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati falliti e nessun accordo dopo il faccia a faccia in Pakistan.