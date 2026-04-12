Guerra in Iran emissioni come di un milione di automobili
Durante le prime due settimane di conflitto in Iran, le emissioni di gas serra prodotte sono state confrontate con quelle generate da circa un milione di automobili. I danni ambientali registrati in questo periodo ammontano a circa 1,3 miliardi di dollari. Questi dati evidenziano l’impatto immediato delle operazioni militari sull’ambiente, con conseguenze economiche significative.
Il conto sulla lunga distanza è tutto da fare, ma soltanto nelle prime due settimane la guerra tra Iran e Stati Uniti ha inquinato come un milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. Sono i dati di un'analisi, condotta da ricercatori della Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute, secondo la quale sono state generate oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2e): più di quante ne produca l'Islanda in un intero anno. La ricerca prende in considerazione le emissioni, dirette e indirette, generate tra il 28 febbraio e il 14 marzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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