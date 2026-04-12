Durante le prime due settimane di conflitto in Iran, le emissioni di gas serra prodotte sono state confrontate con quelle generate da circa un milione di automobili. I danni ambientali registrati in questo periodo ammontano a circa 1,3 miliardi di dollari. Questi dati evidenziano l’impatto immediato delle operazioni militari sull’ambiente, con conseguenze economiche significative.

Il conto sulla lunga distanza è tutto da fare, ma soltanto nelle prime due settimane la guerra tra Iran e Stati Uniti ha inquinato come un milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. Sono i dati di un'analisi, condotta da ricercatori della Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute, secondo la quale sono state generate oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2e): più di quante ne produca l'Islanda in un intero anno. La ricerca prende in considerazione le emissioni, dirette e indirette, generate tra il 28 febbraio e il 14 marzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guerra in Iran, emissioni come di un milione di automobili

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