Nella notte si sono verificati violenti attacchi tra Iran, Israele e Stati Uniti, aumentando la tensione nella regione. Mojtaba Khamenei è rimasto ferito in uno degli scontri, mentre le autorità statunitensi hanno annunciato che la guerra potrebbe concludersi presto e che l’Iran ha subito pesanti colpi. Nel frattempo, il governo francese ha affermato che le capacità militari di Teheran non sono state completamente azzerate.

Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Teheran parla del più vasto attacco dall’inizio della guerra contro obiettivi americani e israeliani, mentre le difese saudite intercettano missili balistici e droni. Sirene d’allarme in Israele e Bahrein, bombardamenti anche a Beirut e nel centro di Teheran. Ferito Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema del Paese, sarebbe in ospedale ma vivo e fuori pericolo. Nella mattina tre navi sono state colpite da missili. Morto un soccorritore della Croce Rossa, il dolore di Papa Leone. Colpite due navi nello Stretto di Hormuz. Nel pomeriggio Trump è tornato a parlare della fine della guerra: “Presto, quando lo deciderò io. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei ferito. Trump: “Guerra finirà presto. Iran colpito duramente”. Macron: “Capacità militari di Teheran non sono azzerate”

Articoli correlati

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei ferito. Trump: “Guerra finirà presto, quando lo deciderò io”. Macron: “Capacità militari di Teheran non sono azzerate”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei ferito. Teheran: “Il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani”. Trump: “Guerra finirà presto, quando lo deciderò io”Cresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.

L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista”

Contenuti utili per approfondire Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema iraniana. Chi è e quali scenari possono aprirsi; Iran, la folla acclama la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei; Chi è Mojtaba Khamenei, l’ispiratore di brogli e repressione cresciuto nelle stanze del potere; Mojtaba Khamenei guida l’Iran: la vittoria delle Guardie della Rivoluzione e il malcontento del clero.

Guerra in Iran, Mojtaba Khamenei ferito in un tentativo di assassinio di Israele: portato in un luogo sicuroLa nuova Guida Suprema dell'Iran sarebbe rimasto ferito alla gamba, il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha detto che Mojtaba Khamenei è salvo ... virgilio.it

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei ferito. Trump: Guerra finirà presto. Iran colpito duramente. Macron: Capacità militari di Teheran non sono azzerateCresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Teheran parla del più vasto attacco dall’inizio della guerra contro obiettivi americani e ... thesocialpost.it

La notizia era emersa già nei giorni scorsi. E ora arrivano nuovi dettagli sul ferimento di Mojtaba Khamenei. Secondo una fonte, citata dalla Cnn, la nuova Guida Suprema iraniana avrebbe riportato la frattura di un piede, lividi intorno all’occhio sinistro e alcun - facebook.com facebook

Iran, ancora poco chiare le circostanze dell'attacco a Mojtaba Khamenei #iran x.com