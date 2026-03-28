Morto Walter Savelli storico collaboratore di Claudio Baglioni | scomparso a 77 anni dopo un intervento

Walter Savelli, noto collaboratore del cantante Claudio Baglioni, è deceduto all'età di 77 anni. La sua morte è avvenuta a seguito di complicazioni dopo un intervento chirurgico. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi dell’intervento. Savelli era conosciuto nel mondo della musica per il suo contributo professionale.

È morto a 77 anni Walter Savelli, storico collaboratore di Claudio Baglioni: il musicista è scomparso dopo complicazioni seguite a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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