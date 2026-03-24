Il sindaco ha sottolineato l'importanza di coinvolgere le giovani generazioni in occasione della cerimonia alle Fosse Ardeatine, sottolineando che senza memoria non può esserci un futuro. La commemorazione serve a ricordare un eccidio caratterizzato da violenza e ferocia, eventi che hanno segnato profondamente la storia. La giornata rappresenta un momento di riflessione e di trasmissione di memoria alle nuove generazioni.

(LaPresse) Quella alle Fosse Ardeatine è “una cerimonia importantissima per onorare le vittime di quello che fu un eccidio, di una violenza e di una ferocia inaudita. Una delle manifestazioni più terribili del terrore che il nazifascismo ha esercitato nei mesi tragici dell’occupazione di Roma nell’epilogo drammatico di una vicenda che ha portato l’Italia al punto più basso della sua storia”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia di commemorazione dell’82º anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. “Un momento in cui”, prosegue Gualtieri, “con l’eroismo della resistenza e un percorso di rifondazione della democrazia” ha visto “il Paese uscire più forte e più unito da quella tragedia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fosse Ardeatine, Gualtieri: "Coinvolgiamo giovani perché senza memoria non c’è futuro"

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