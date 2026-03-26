Grottaglie | presentazione del libro Italia e Iran 1857-2015 Venerdì

Venerdì 27 marzo alle ore 18:00 si terrà a Grottaglie la presentazione del libro “Italia e Iran 1857-2015”. L’evento si svolgerà presso una sede ancora da comunicare. La pubblicazione analizza le relazioni tra Italia e Iran nel corso di oltre un secolo e mezzo, coprendo vari periodi storici e eventi significativi tra i due paesi.

Di seguito il comunicato: Sarà presentato a Grottaglie venerdì 27 marzo alle ore 18:00, presso la Bottega Mastro, in via Messapia n°42 a Grottaglie (TA), il volume Sarà presentato a Grottaglie venerdì 27 marzo alle ore 18:00, presso la Bottega Mastro, in via Messapia n°42 a Grottaglie (TA), il volume “Italia e Iran 1857-2015 – Diplomazia, politica ed economia” curato dai professori Rosario Milano, Federico Imperato, Luciano Monzali e Giuseppe Spagnulo. Edito da Editoriale Scientifica nella collana “Memorie e studi diplomatici” diretta da Stefano Baldi, il libro tratta per più di un secolo di storia i rapporti fra Italia e Asia, offrendo un affaccio documentato sulla politica estera italiana con l’Oriente, il Medio Oriente e il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Grottaglie: presentazione del libro “Italia e Iran 1857-2015” Venerdì Articoli correlati Tricesimo, torna “Ad Tricesimum… Physis 2026”: venerdì la presentazione del libro Le Madonne Vestite del FriuliRiprende dopo la pausa natalizia il ciclo di incontri “Ad Tricesimum… Physis 2026”. "Roveto ardente", venerdì 23 gennaio presentazione del libro di Veronica Tomassini alla MondadoriVenerdì 23 gennaio, alle 18 alla Libreria Mondadori, Veronica Tomassini, scrittrice e giornalista, firma del Fatto Quotidiano, presenta il suo nuovo... Tutto quello che riguarda Grottaglie presentazione del libro... Temi più discussi: A Grottaglie: al via la prima edizione di Pagine di Puglia, rassegna di pensieri e parole; Grottaglie: Egidio Francesco Cipriano apre Pagine di Puglia; Grande successo a Grottaglie per l’incontro su San Francesco a 800 anni dalla scomparsa; A Grottaglie la presentazione del romanzo Notturno dolente di Flavio Manganaro. 'Pagine di Puglia' rassegna letteraria a Grottaglie: primo appuntamento il 27 marzo con 'Monologhi contro versi' di Egidio Francesco CiprianoGROTTAGLIE (TA) - Sarà il libro Monologhi contro versi, scritto da Egidio Francesco Cipriano, ad inaugurare la rassegna Pagine di Puglia. L’appuntamento è venerdì 27 marzo, a Grottaglie, nella Bib ... giornaledipuglia.com A Grottaglie la presentazione di un libro sul sarcofago di Boville ErnicaUn viaggio tra simboli, astronomia antica e iconografia sacra. Sabato 10 gennaio 2026, alle 18.30, la biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie ospita la presentazione del libro di Teodoro ... ilmessaggero.it Leonardo, i sindacati: "Presidio permanente davanti allo stabilimento di Grottaglie" - facebook.com facebook Leonardo-Boeing, il fondo di investimento saudita spaventa Grottaglie e Foggia: preoccupati migliaia di lavoratori x.com