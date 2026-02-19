Scomparso da giorni trovato morto dai vigili del fuoco
Il corpo di un uomo scomparso da giorni è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Montano Lucino. La causa della morte sembra essere legata a un incidente, forse durante un’escursione in zona. Per ore, le pale di un elicottero hanno raso al suolo il silenzio del mattino, mentre i soccorritori ispezionavano con attenzione il territorio. Durante le ricerche, i vigili del fuoco hanno perlustrato anche i boschi e le zone più impervie. La scoperta ha concluso una lunga attesa per i familiari.
Per ore il rumore sordo delle pale ha rotto il silenzio sopra Montano Lucino, mentre un elicottero dei vigili del fuoco continuava a sorvolare senza sosta l'area e i comuni limitrofi. Una presenza costante nel cielo, che non è passata inosservata agli occhi dei residenti, affacciati alle finestre o fermi lungo le strade a cercare di capire cosa stesse accadendo. A terra, intanto, si muovevano squadre di soccorso e pattuglie, impegnate in una ricerca che con il passare delle ore assumeva contorni sempre più drammatici. L'allarme era scattato dopo che di un uomo non si avevano più notizie dallo scorso 16 febbraio.
