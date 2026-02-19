Scomparso da giorni trovato morto dai vigili del fuoco

Da caffeinamagazine.it 19 feb 2026

Il corpo di un uomo scomparso da giorni è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Montano Lucino. La causa della morte sembra essere legata a un incidente, forse durante un’escursione in zona. Per ore, le pale di un elicottero hanno raso al suolo il silenzio del mattino, mentre i soccorritori ispezionavano con attenzione il territorio. Durante le ricerche, i vigili del fuoco hanno perlustrato anche i boschi e le zone più impervie. La scoperta ha concluso una lunga attesa per i familiari.

Per ore il rumore sordo delle pale ha rotto il silenzio sopra Montano Lucino, mentre un elicottero dei vigili del fuoco continuava a sorvolare senza sosta l’area e i comuni limitrofi. Una presenza costante nel cielo, che non è passata inosservata agli occhi dei residenti, affacciati alle finestre o fermi lungo le strade a cercare di capire cosa stesse accadendo. A terra, intanto, si muovevano squadre di soccorso e pattuglie, impegnate in una ricerca che con il passare delle ore assumeva contorni sempre più drammatici. >> Domani 20 febbraio scuole chiuse per il maltempo. La decisione arrivata ora: i comuni interessati L’allarme era scattato dopo che di un uomo non si avevano più notizie dallo scorso 16 febbraio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

