Incendio in casa nella notte una donna all' ospedale per aver inalato fumo

Una donna è finita in ospedale dopo aver inalato fumo durante un incendio che ha devastato la sua casa a Martellago nella notte tra venerdì e sabato. L’incendio è scoppiato poco prima della mezzanotte, portando i vigili del fuoco a intervenire rapidamente per spegnerlo e portare in salvo la donna rimasta intrappolata tra le fiamme.

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte, tra venerdì e sabato, quando i vigili del fuoco sono accorsi in un'abitazione a Martellago per un incendio che ha richiesto prima di tutto un intervento di soccorso alla signora che era all'interno. La donna aveva inalato fumo, era intossicata ed è stata affidata alle cure dei medici del Suem. Non era in pericolo di vita. Portata all'Angelo in Pronto soccorso per cure e accertamenti, è stata tenuta in osservazione e assistita anche per lo choc. Intanto gli effetti del rogo avevano reso inagibile l'immobile che in questo momento non risulta abitabile.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Una donna è finita in ospedale dopo un incendio scoppiato in casa a Latisana nella serata di domenica.

Nella tarda serata di domenica, un incendio ha devastato una casa nella periferia di Cesenatico, provocando la tragica morte di una donna di 55 anni, Fabiana Collini.

Graziella Barberis, l’anziana morta nell’incendio in casa a CalizzanoIn un borgo come Calizzano, in alta Val Bormida, certe notizie non restano mai anonime. Hanno un nome, un volto, una storia. Stavolta quel nome è Graziella Barberis, 83 anni, residente nel centro stor ... alphabetcity.it

Ravenna, incendio nella notte nella casa popolare: tre intossicatiIncendio nella notte nella casa popolare. Una nottata di apprensione quella dei residenti di via Ciliegi 4 a Ravenna, con l’incendio di un ... corriereromagna.it

MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB). Incendio danneggia palazzina, 70enne ustionato. Questa mattina cinque famiglie su sei sono rientrate in casa Guarda il servizio #incendio #montefalconenelsannio #Ustioni #campobasso #termoli facebook