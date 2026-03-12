Incendio a Pontedera | muore una donna evacuati i condomini

Questa mattina a Pontedera un incendio si è sviluppato al primo piano del Palazzo Rota, provocando la morte di una donna di 76 anni. I condomini sono stati evacuati per motivi di sicurezza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La tragedia ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e delle squadre di soccorso.

Una tragedia improvvisa ha colpito questa mattina il quartiere di Pontedera, dove un incendio scoppiato al primo piano del Palazzo Rota ha causato la morte di una donna di 76 anni. L'evento si è verificato in via Sacco e Vanzetti, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, costringendo le autorità a evacuare urgentemente gli altri residenti dell'edificio per l'intenso fumo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 8:00 per domare le fiamme, mentre sul posto erano presenti Carabinieri, . 🔗 Leggi su Ameve.eu

