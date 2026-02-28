Animavano la strada con giochi e risate | i ragazzi di via Balducci si ritrovano 40 anni dopo

Dopo quarant’anni, i “ragazzi” di via Balducci si sono riuniti per una serata di ricordi e risate. Hanno condiviso nuovamente giochi e momenti di allegria, come accadeva in passato, dimostrando una forte complicità che si è mantenuta nel tempo. La riunione ha visto protagonisti amici che, nonostante il passare degli anni, hanno ritrovato il modo di divertirsi insieme.

Si sono ritrovati dopo quarant'anni con la stessa complicità di allora: sono i "ragazzi" della via Balducci, protagonisti di una serata all'insegna dei ricordi e dell'amicizia. Un tempo bambini e adolescenti che animavano la strada con giochi, risate e sogni condivisi, oggi adulti con famiglie e percorsi diversi alle spalle, hanno deciso di rivedersi per riscoprire quel legame nato tra i cortili e i marciapiedi del quartiere. La cena tra di loro si è trasformata in un tuffo nel passato tra aneddoti, fotografie e racconti di vita. La promessa finale? Non aspettare altri quarant'anni per riabbracciarsi ancora. "Un ringraziamento speciale va al nostro Sandrino che ha reso possibile tutto ciò", affermano.