Greta Thunberg non si sente più al sicuro in Svezia

Greta Thunberg ha annunciato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e ha deciso di lasciare il suo paese d’origine. La giovane attivista ha condiviso questa scelta senza specificare i motivi, limitandosi a comunicare la volontà di andarsene. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e delle persone che seguono il suo percorso, mentre si attende di conoscere i dettagli sulla sua futura destinazione.

Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio. «Il mio piano è di vivere da uno zaino e dormire sul pavimento delle cucine di amici», ha dichiarato Thunberg. L’attivista è stata intervistata dal quotidiano svedese Dagens Etc in vista dell’uscita di un documentario che segue il suo attivismo e quello del movimento 'Fridays for Futurè nel corso di 7 anni. A 15 anni iniziò a saltare la scuola un giorno a settimana per sederesi davanti al parlamento a Stoccolma chiedendo ai politici di agire per contrastare il cambiamento climatico. Il movimento che nacque dallo 'sciopero del venerdì' la portò ad essere nominata dalla rivista Time come una delle persone più influenti al mondo - applaudita da molti ma anche odiata.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Greta Thunberg vuole lasciare la Svezia e dormire sul pavimento delle cucine di amici: "Non mi sento più al sicuro"Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio.

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