Clima lavoro e diritti | in città il documentario con Greta Thunberg The Cost of Growth

Giovedì a Ravenna si è tenuta la proiezione del documentario “The Cost of Growth” con Greta Thunberg. L’evento, organizzato dall’associazione Pondus Libra Aps, si è svolto nella sala Ragazzini in largo Firenze. La proiezione ha attirato molti cittadini interessati ai temi di clima, lavoro e diritti, con l’obiettivo di sostenere il Collettivo di Fabbrica ex Gkn di Firenze.

Giovedì 5 febbraio presso la sala Ragazzini in largo Firenze a Ravenna, l’associazione Pondus Libra Aps propone la proiezione del documentario “The Cost of Growth” in sostegno alla causa del Collettivo di Fabbrica ex Gkn di Firenze. L'appuntamento è per le 20:30 con un momento di presentazione e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Greta Thunberg

Da oggi è disponibile in streaming il documentario “The Cost of Growth”, diretto da Thomas Maddens e prodotto da OpenDDB.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Greta Thunberg

Argomenti discussi: La battaglia quotidiana di un termotecnico per il clima e i diritti; I contenziosi climatici stanno cambiando il clima; Leo e Ciliento: applicata la legge regionale sul salario minimo nel nuovo Avviso pubblico per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato della Regione Puglia; Assemblea parlamentare: il futuro della Groenlandia appartiene ai cittadini della Groenlandia e della Danimarca.

Cermec, clima preoccupante. Cgil ribadisce il consenso aziendaleIl clima tutt’altro che sereno nel Cermec viene ulteriormente sottolineato dagli iscritti della CGIL. In una nota della RSU della Camera del lavoro, i lavoratori intendono chiarire la propria ... lanazione.it

ADAPT - Focus - Orario di lavoro e diritti dei lavori nel nuovo accordo per il contratto nazionale del settore metalmeccanicoAppunto il rinnovo del dell'industria metalmeccanica istruzione impianti è stato è intervenuto anche sul tema dell'orario di lavoro che è un tema particolarmente sentito nell'industria metalmeccanica ... radioradicale.it

Agenzia Vista. . Calenda: Green deal idiozia Ue fatta per compiacere Greta Thunberg - facebook.com facebook