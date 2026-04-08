Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori ha dichiarato a proposito delle preferenze di voto, affermando per chi si schiererà. Ha anche commentato sulla figura di Gravina, definendolo sempre corretto, ma ha sottolineato che ai club italiani non interessa molto la Nazionale. Ulivieri ha ripreso il discorso su alcune dinamiche del calcio italiano, offrendo una valutazione su figure e atteggiamenti nel settore.

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© Calcionews24.com - Ulivieri svela: «Ecco per chi voteremo. Gravina sempre corretto, ma ai club italiani non importa della Nazionale!»

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