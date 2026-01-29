Questa volta tocca all’U17 perdere in casa contro la Virtus Bologna, che vince 3-1. L’U14 invece domina Modena, battendola nettamente. L’Under 19 continua la sua serie di vittorie e conquista il terzo successo consecutivo con un'ottima prestazione a Bergamo, dove si impone 90-81 in una partita combattuta fino alla fine.

Tripletta di successi, in altrettanti incontri nella seconda fase, per l’ Under 19: sul campo di Bergamo, i ragazzi di coach Rossetti si impongono 90-81 al termine di una partita tirata (25-27, 45-50, 69-76 i parziali). Una Hotels: Fornasiero, Mainini, Carboni, Hadzhyiev 12, Manfredotti A. 11, Manfredotti L. 12, Emokhare 1, Borzacca ne, Abreu 22, Samb 14, Frashni 8, Deme 10. All. Rossetti. Sconfitta invece per l’ Under 17 che cede il passo in casa alla Virtus Bologna per 79-95, registrando il secondo ko consecutivo. Dopo un ottimo approccio iniziale (31-23 al 10’), il match ha preso la direzione degli ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels giovanili: sconfitta invece l’U17 che cade in casa contro la Virtus Bologna. Dominio assoluto per l’U14 che travolge Modena. L’Under 19 fa tris di vittorie: è blitz a Bergamo

Una sconfitta amara per il Modena, una partita difficile da interpretare.

