Grave incidente in tangenziale a Milano | auto finisce sotto un camion fermo morto un uomo

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano. Un'auto è finita sotto un camion fermo, causando la morte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il conducente dell'auto. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni mentre si svolgevano le operazioni di soccorso e i rilievi.