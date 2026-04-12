Grave incidente in tangenziale a Milano | auto finisce sotto un camion fermo morto un uomo
Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano. Un'auto è finita sotto un camion fermo, causando la morte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il conducente dell'auto. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni mentre si svolgevano le operazioni di soccorso e i rilievi.
L'auto accartocciata sotto un camion. È di un morto il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica lungo la Tangenziale Ovest di Milano (A50). La vittima, un uomo italiano di 66 anni, ha perso la vita dopo che la sua vettura si è schiantata contro un mezzo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Pistoia, scontro sulla tangenziale. Incidente-auto moto: grave un uomo di 54 anniPistoia, 7 marzo 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, lungo la tangenziale 716 di Pistoia.
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